Sp. Braga enaltece forte apoio frente ao Sporting e atira-se ao cartão do adepto

O Sp. Braga deixou críticas ao novo sistema do cartão do adepto, apelidando a lei em vigor de "castradora e limitativa". Através da newsletter habitual, os arsenalistas defenderam a intenção inicial da medida, mas criticaram o produto final, apontando que este irá afastar "as pessoas dos estádios de uma forma discriminatória e segregadora".





"Esta é uma lei limitativa e castradora e que, apesar da sua génese ser válida (combater o racismo e a violência no desporto), vem colocar ainda mais entraves à valorização do futebol enquanto um desporto de massas, afastando as pessoas dos estádios de uma forma discriminatória e segregadora. É um facto que, do ponto de vista jurídico, não existe nenhuma ilegalidade na criação do Cartão do Adepto enquanto documento identificativo, mas ainda assim, o SC Braga entende que este instrumento falha rotundamente o seu objetivo primordial, seguindo até a lógica de insucesso do que aconteceu com os GOA: como não se conseguiu identificar e legalizar o grupo no seu sentido coletivo, tenta-se identificar o indivíduo", escreveu o emblema bracarense, tecendo ainda mais críticas."O SC Braga é contra a implementação do Cartão do Adepto nos moldes apresentados. Este conceito já foi utilizado em outros países no passado e os resultados foram amplamente negativos. Por isso, trata-se de uma medida ultrapassada, sem efeitos práticos na valorização do desporto e que vai contra os valores defendidos pelo futebol, nos quais a inclusão merecerá, sempre, especial relevância", acrescentou.Na mesma nota, o Sp. Braga passou em revista vários pontos da atualidade como, por exemplo, o jogo frente ao Sporting, no qual estiveram presentes sete mil pessoas. Um dado que o clube não deixou de enaltecer. "Com o Sporting, o resultado não foi aquele que queríamos nem para o qual trabalhamos, antes e durante o jogo. O nosso adversário foi de uma grande eficácia e contou com uma exibição de gala do seu guarda-redes para segurar os três pontos. Deste encontro, retiram-se, no entanto, três notas positivas e que abrem boas perspetivas para o futuro. Em primeiríssimo lugar, o tão ansiado regresso dos nossos sócios a casa. O apoio que a equipa sentiu do primeiro ao último minuto por parte das mais de 7 mil pessoas presentes no Estádio Municipal de Braga deve orgulhar-nos a todos e servir de exemplo e de mote para o muito que ainda falta jogar esta temporada. Com os nossos sócios e adeptos nas bancadas, o SC Braga ficará, indubitavelmente, mais forte", registaram os bracarenses, destacando ainda o regresso de Iuri Medeiros e a resposta competitiva que a equipa deu no jogo com os leões.