Sp. Braga está numa região com presença militar russa

O Sp. Braga chegou ontem à noite a Tiraspol para defrontar o Sheriff na primeira mão do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. Essa cidade é a capital da região separatista pró-russa da Transnístria, no leste da Moldávia, ou seja, bem perto da Ucrânia.Essaé uma das zonas onde existe presença militar russa, um contexto que está a gerar preocupação no ocidente, a propósito da escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia. De tal forma que os Estatos Unidos da América já incitaram os cidadãos norte-americanos ali residentes a abandonarem a Transnístria imediatamente.O Sp. Braga, refira-se, teve de fazer a viagem de autocarro desde Chisinau até chegar a Tiraspol (cerca de 70 km), o que exigiu um novo controlo na fronteira interna. A equipa seguiu ao abrigo de uma espécie de bolha criada pela UEFA, entrando na Transnístria como convidada do Sheriff e tendo de exibir a devida documentação que o comprovasse.Uma medida de segurança que acabou por simplificar o processo de travessia da fronteira da Transnístria, algo normalmente mais demorado. O Sp. Braga está tranquilo relativamente a todo este clima de tensão e a UEFA particularmente atenta.