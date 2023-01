Sp. Braga estará interessado em jovem espanhol do Sp. Gijón

O Sp. Braga estará interessado em José Gragera, do Sp. Gijón, segundo o que dá conta o jornal 'El Comercio', com sede na cidade de Gijón. Falamos de um médio espanhol, de 22 anos, que é escolha habitual da formação das Astúrias.Gragera soma 14 encontros oficiais disputados pela emblema atual 12º classificado da 2ª liga espanhola e tem contrato até junho de 2024. As negociações para uma eventual renovação estão paradas.De acordo com a mesma fonte, os arsenalistas querem concretizar o negócio até ao final de janeiro, por um valor não revelado.O jogador formou-se no Sp. Gijón e ali cumpriu até agora toda a carreira sénior.