Sp. Braga fecha contratação de Paulo Oliveira

Está garantido o defesa central que Carlos Carvalhal desejava para o seu Sp. Braga. Record sabe que os minhotos já fecharam a contratação de Paulo Oliveira, internacional português que atuava no Eibar, clube com o qual está vinculado até final do presente mês. Pretendido por outras equipas, o antigo defesa de Sporting e V. Guimarães regressa desta forma ao nosso país, aos 29 anos, devendo assinar um vínculo válido para as próximas quatro épocas com os bracarenses.