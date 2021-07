Sp. Braga fecha estágio com empate frente ao Portimonense

O Sp. Braga encerrou, esta manhã, o estágio de pré-temporada no Algarve com um empate a uma bola diante do Portimonense.





Abel Ruiz colocou os arsenalistas na frente do marcador logo aos 2 minutos. Fabrício empatou aos 21 minutos, na conversão de um penálti.O Sp. Braga começou com o seguinte onze: Tiago Sá, Bruno Rodrigues, Guilherme, Leonardo Buta, Fabiano, André Horta, João Novais, Galeno, Lucas Piazon, Fransérgio e Abel Ruiz.Jogaram ainda Lucas Mineiro, Vítor Oliveira, Rui Fonte, Roger, Ryller, Rodrigo Gomes e Tormena.