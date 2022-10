Sp. Braga fechou exercício de 2021/22 com lucro de 559 mil euros

O Sp. Braga divulgou, esta tarde, o relatório e contas do clube referente ao exercício de 2021/22, que terminou com resultado líquido positivo de 559 mil euros. É o regresso aos balanços positivos, depois do resultado negativo de 644 mil euros em 2020/21.O ativo subiu dos 29,6 para os 30,1 milhões de euros, ao passo que o passivo diminuiu quase 112 mil euros, estando agora nos 19,5 milhões de euros. As contas serão apreciadas e votadas na Assembleia Geral agendada para o próximo dia 29, às 9h30, e que ontem foi transferida para o Espaço Vita Recorde-se que a SAD já tinha apresentado o seu relatório e contas de 2021/22, que terminou com lucro de 3,1 milhões de euros , sendo que essas contas serão debatidas e votadas na Assembleia de acionistas agendada para o próximo dia 25, no Estádio Municipal.