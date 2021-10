Sp. Braga goleia Moitense com Roger (15 anos) a marcar

O Sp. Braga confirmou o claro favoritismo nesta 3.ª ronda da Taça de Portugal, ao golear no terreno do Moitense (equipa dos distritais) por 5-0. A partida ficou também marcada pelo golo de Roger, extremo de apenas 15 anos, que não evitou as lágrimas após o feito.





Os restantes golos da formação orientada por Carlos Carvalhal foram apontados por Mario González, Bruno Rodrigues e Vitinha (2).