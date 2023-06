Sp. Braga investe 1 milhão de euros em... novos elevadores no Estádio Municipal

O Sp. Braga anunciou a instalação de quatro novos elevadores na bancada poente do Estádio Municipal de Braga, dois em cada extremidade, e que terão "capacidade para 33 pessoas cada um e uma velocidade média de 2 metros por segundo". Farão paragem apenas nos pisos 5, 2 e 1.A intervenção prevê ainda a substituição de dois elevadores localizados na bancada nascente, por outros "mais modernos e rápidos". Segundo apurámos, a obra terá um custo de cerca de 1 milhão de euros e será suportado pelo Sp. Braga."Desta forma, será possível que 212 pessoas em simultâneo possam movimentar-se no estádio (ao contrário das 80 que os anteriores elevadores permitiam), o que melhorará, de forma substancial, a celeridade e comodidade da entrada e saída dos espectadores", aponta o clube, em nota informativa divulgada no site."As medidas implementadas pelo SC Braga na última temporada, direcionadas para a presença de mais adeptos no Estádio Municipal de Braga, mereceram uma resposta cabal, não apenas por parte da nossa massa adepta, mas também por parte da equipa de futebol profissional, que ao longo da época sentiu o apoio incondicional das bancadas Poente e Nascente.Em 2022/23, foram batidos os recordes de assistências no Estádio Municipal de Braga, tanto nos jogos referentes à Liga (263.324), como no número absoluto de espectadores numa temporada (363.324), o que demonstra, de forma clara a enorme simbiose entre adeptos e Clube.Para isso, muito contribuiu o facto de, logo no arranque da última temporada, a direção do SC Braga, na figura do presidente António Salvador, ter feito todos os esforços para, junto das entidades reguladoras e organizacionais, agendar os jogos em casa para dias e horas adequadas a um espetáculo que se pretende de cariz familiar. De notar que, nos jogos da Liga em sua casa, só por uma vez o SC Braga não jogou a um sábado ou a um domingo (Benfica, numa sexta-feira).Apesar de todas as melhorias executadas naquilo que é a experiência de jogo, a direção do SC Braga não tem dúvidas de que há ainda um longo caminho a percorrer, numa matriz de constante evolução e crescimento de um estádio que, apesar da sua inegável importância arquitetónica, completa 20 anos de existência e constante utilização e desgaste.Entende, portanto, a direção do SC Braga que um dos temas mais emergentes neste contexto centra-se na mobilidade dos sócios e adeptos dentro do estádio.De forma a mitigar os constrangimentos que esta situação tem vindo a provocar, foi submetida à Câmara Municipal de Braga toda a documentação necessária para o início das obras de reconstrução dos acessos, com a implementação de quatro novos elevadores de última geração na bancada Poente (dois em cada um dos extremos e que acrescem aos dois elevadores centrais já existentes), com capacidade para 33 pessoas cada um e com uma velocidade média de 2 metros por segundo. Estes elevadores terão paragens no piso 5, 2 e 1.Na bancada Nascente, os dois elevadores já existentes serão substituídos. Um terá capacidade para 21 pessoas e o outro para 27 pessoas. Os elevadores são mais modernos e rápidos e darão acesso ao piso -1 (parque de estacionamento P2), algo que até agora não era possível.Desta forma, será possível que 212 pessoas em simultâneo possam movimentar-se no estádio (ao contrário das 80 que os anteriores elevadores permitiam), o que melhorará, de forma substancial, a celeridade e comodidade da entrada e saída dos espectadores.Este processo foi submetido na Câmara Municipal de Braga para obra imediata e atempada para o arranque da nova época, sem prejuízo de outras intervenções estruturais que o clube está a equacionar."