Sp. Braga já está em Glasgow

O Sp. Braga aterrou cerca das 13h30 no Aeroporto Internacional de Glasgow, onde amanhã irá jogar a segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, frente ao Rangers.O voo charter operado pela Euroatlantic, num Boeing 767-300, partiu com cerca de 40 minutos de atraso da cidade do Porto e transportou cerca de 220 pessoas, entre equipa, staff, ainda adeptos (perto de 150) e jornalistas.Mais logo, às 18h45, Carlos Carvalhal e um jogador farão a antevisão ao jogo com o Rangers, estando agendado para as 19h30 o treino de adaptação ao relvado do Estádio Ibrox.