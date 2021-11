Sp. Braga já na Dinamarca... com 6 graus de temperatura

O Sp. Braga chegou esta noite a Herning, na Dinamarca, depois de uma viagem de pouco mais de três horas de avião até Karup e outra de autocarro até Herning.Na Dinamarca as temperaturas já estão bem baixas, tendo os termómetros registado 6 graus à hora da chegada da comitiva a este país da Escandinávia.O frio estava previsto pelos responsáveis arsenalistas, não tendo faltado as mantas no voo charter para assegurar o conforto dos jogadores, técnicos e restante comitiva, liderada pelo presidente do Sp. Braga, António Salvador.O encontro com o Midtjylland está agendado para esta quinta-feira, às 17h45 de Portugal continental, 18h45 locais. O treino de adaptação ao relvado do MCH Arena realiza-se amanhã, às 17h30 de Portugal, mas antes Carlos Carvalhal e um jogador farão a antevisão.Recorde-se que Matheus e Al Musrati não fazem parte da convocatória para este desafio do Grupo F.