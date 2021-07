Sp. Braga já vendeu cerca de 1.400 bilhetes para a Supertaça

O Sp. Braga vendeu, até às 19h30 de hoje, cerca de 1.400 bilhetes para o jogo da Supertaça, que se realiza este sábado à noite, em Aveiro, diante do Sporting.





Neste primeiro dia, a venda de ingressos esteve apenas disponível para os sócios do Sp. Braga com lugar anual e quota de junho regularizada. Esta sexta-feira de manhã continuará a ser assim, sendo que só a partir das 13 horas a venda será alargada aos restantes sócios dos arsenalistas.Os bilhetes não vão além dos 20 euros e o público afeto ao Sp. Braga será colocado na metade norte do Estádio Municipal de Aveiro, no sábado.