Sp. Braga já vendeu mais de 1.300 bilhetes para o Dragão

O Sp. Braga informou já ter vendido mais de 1.300 bilhetes para o encontro do Estádio do Dragão, diante do FC Porto, agendado para a próxima sexta-feira, às 21h15.Recorde-se que os minhotos confirmaram recentemente que tinham sido colocados à venda 2.121 ingressos, o que significa que restam algumas centenas para esgotar o sector visitante.Os ingressos têm o preço único de 20 euros, destinados aos sócios dos guerreiros, sendo que existe ainda a hipótese de aquisição de transporte ao preço de 3 euros.