Sp. Braga absteve-se sobre proposta de repetição do Belenenses SAD-Benfica

A abstenção de voto do Sp. Braga na Assembleia Geral da Liga realizada na manhã desta terça-feira teve duas razões de ser. Estava em causa, como se sabe, a repetição do jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica, sendo que, sabe, para os bracarenses esta proposta deveria ter sido analisada pela mesa da AG e só depois submetida a votação pelos clubes.Além disso, o Sp. Braga entende que não foi possível discutir esta proposta com a profundidade necessária, uma vez que considera não ter havido espaço para falar sobre a mesma.