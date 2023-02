Sp. Braga lança nova campanha para angariar, reter e recuperar sócios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga continua investido na missão de crescer a nível de associados e, nesse sentido, lançou uma nova campanha cuja finalidade é angariar, reter e recuperar sócios.Sob o lema 'Faz o teu destino', a iniciativa pretende facilitar o processo de inscrição e também de continuidade. Por essa razão, foi criado um site exclusivo para sócios, no qual será possível proceder à adesão de associado, regularizar as quotas, aderir a um sistema de débito direto e alterar dados pessoais.No âmbito da recuperação de sócios, os arsenalistas desejam também resgatar adeptos que possam ter deixado de conseguir pagar quotas, tentando chamá-los de volta para junto do clube."A curva ascendente percorrida pelo SC Braga ao longo dos últimos anos permite-nos encarar o futuro de forma ambiciosa e confiante. Mas este caminho só poderá ser explorado junto dos nossos, daqueles que sentem como nós, que vivem como nós, que desejam agarrar o destino tanto como nós!", podia ler-se na nota oficial.