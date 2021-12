Sp. Braga mantém-se sem novos casos de Covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nova bateria de testes à Covid-19, nova série de resultados negativos para o Sp. Braga. O conjunto liderado por Carlos Carvalhal pode assim continuar a preparar o embate com o Arouca de forma relativamente tranquila.Depois de Chiquinho e Ricardo Horta terem testado positivo há dois dias, os arsenalistas têm feito testes todos os dias aos elementos ligados à equipa principal de forma a conter um possível surto. Para já, a situação está controlada, ainda que haja necessidade de se perceber o que vai acontecer nos próximos dias.O encontro com o Arouca está agendado para as 19 horas desta quinta-feira.