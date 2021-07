Sp. Braga multado em 1.430 euros por infrações nos jogos com V. Guimarães e Benfica

O Sp. Braga foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com multa de 1.430 euros na sequência de episódios registados nos encontros diante do V. Guimarães e Benfica, ambos disputados em março passado no Municipal de Braga.





A SAD arsenalista é castigada por duas infrações enquadradas como inobservância de outros deveres, de acordo com o comunicado do CD da FPF. Recorde-se que nesses dois jogos houve uma considerável agitação a partir dos camarotes afetos aos arsenalistas, de onde surgiram várias manifestações.