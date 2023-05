Sp. Braga multado em 5 mil euros por não ceder imagens no caso da agressão a fotojornalista

O Sp. Braga foi multado em 5.202 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF, em resultado de um processo disciplinar que tinha sido instaurado à SAD na sequência do desfecho de um anterior PD, referente à agressão de um adepto a um fotojornalista após o jogo do Sp. Braga com o Arouca, a 19 de fevereiro passado, na Liga Bwin.Em causa, desta vez, está o facto de os minhotos não terem cedido imagens de videovigilância, o que incorre numa infração prevista no artigo 86.º-A do Regulamento Disciplinar da Liga. Por essa razão, a SAD foi punida em 5.202 euros.Refira-se que o Sp. Braga já tinha sido sancionado , há menos de um mês, em quase 3.900 euros pelo episódio enquadrado como "agressões graves a espectadores e outros intervenientes" e "comportamento incorreto do público". Aquando da audiência disciplinar, o Sp. Braga pediu a suspensão da mesma, apresentando, mais tarde, uma "confissão integral e sem reservas".Durante o processo, foi solicitada ao Sp. Braga a apresentação de imagens de videovigilância, mas os ficheiros não foram enviados e, nesse seguimento, foi aberto um processo disciplinar autónomo a propósito desta "eventual falta de colaboração com a justiça desportiva".