Sp. Braga multado em quase 4 mil euros pelo Conselho de Disciplina da FPF

O Sp. Braga foi punido em quase 4 mil euros - 3.751 euros para sermos precisos - por comportamento incorreto do público no encontro com o Chaves, no último domingo à noite.Por um lado, 1.041 euros dizem respeito a cânticos considerados provocadores e, por outro, 2.710 euros punem o arremesso de artefactos pirotécnicos.Entretanto, o CD deu conta do arquivamento de um processo de inquérito que visava um possível ato de racismo, com origem em queixas de Lincoln (ex-Santa Clara) aquando do jogo dos açorianos em Braga, na Liga 2021/22.