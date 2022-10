Sp. Braga não depende só de si para vencer grupo e Union Berlin já morde os calcanhares

A quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa terminou com empate do Sp. Braga na Bélgica, diante do Union Saint-Gilloise (3-3) e com vitória do Union Berlin na receção ao Malmö (1-0). É altura de fazer as contas do Grupo D e a verdade é que, neste momento, há três equipas que podem ainda terminar o grupo no 1.º lugar e, assim, assegurar o acesso direto aos oitavos-de-final da competição. Os suecos estão em último lugar, sem qualquer ponto, o Union Berlin tem 6, o Sp. Braga 7 e o Saint-Gilloise 10.Para começar, importa dizer que o Sp. Braga perde no confronto direto com o Saint-Gilloise (derrota da semana passada e empate de hoje), pelo que qualquer cenário de empate no final da fase de grupos será desfavorável aos guerreiros, que, nesse sentido, já não dependem apenas de si para terminar o grupo no 1.º lugar.A deslocação dos minhotos a Berlim, na próxima jornada, será determinante. Em caso de vitória, os minhotos asseguram, pelo menos, o 2.º lugar do grupo e a passagem ao playoff de acesso aos oitavos-de-final (para onde caem as equipas que terminam a Champions no 3.º lugar dos respetivos grupos).Caso percam na capital germânica, os minhotos ficarão em muito maus lençóis e a depender de terceiros para chegar ao 2.º lugar, já que o 1.º será impossível. Caso o Sp. Braga empate em Berlim e o Saint-Gilloise pontue com o Malmö, será também o adeus dos minhotos a qualquer hipótese matemática de chegar ao 1.º posto do Grupo D.Certo é que o emblema arsenalista, com os seus 7 pontos, tem já assegurada a presença europeia no início de 2023, já que pelo menos o 3.º lugar está garantido, em virtude de o Malmö estar na última posição sem qualquer ponto, quando faltam disputar 6.