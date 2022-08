Sp. Braga no mercado por Uros Racic, médio do Valencia

O Sp. Braga está no mercado a tentar assegurar Uros Racic, segundo apurou. O médio sérvio, de 24 anos, pertence aos quadros do Valencia, mas não tem sido utilizado pelo técnico Gennaro Gattuso neste início de temporada.Racic poderá, assim, regressar ao futebol português, onde esteve na época 2019/20, ao serviço do Famalicão por empréstimo do emblema che. Aí fez 39 jogos oficiais, com três golos na conta pessoal.Segundo noticia o 'El Chiringuito', além do Sp. Braga, também o Olympiacos da Grécia está interessado no jogador.