Sp. Braga oferece equipamento à pediatria do Hospital de Braga

O Sp. Braga apresentou, esta quinta-feira, um projeto que vai passar a levar a cabo junto do serviço de pediatria do Hospital de Braga. Esta iniciativa consiste na humanização dos cuidados prestados junto das crianças, tendo havido um processo de personalização das batas tantos de profissionais de saúde como de utentes, bem como dos quartos de internamento.Dessa forma, o Sp. Braga ofereceu 360 fardas aos profissionais do serviço de pediatria, 140 batas para as crianças se deslocarem ao bloco operatório e 100 cortinas para os quartos de internamento. Todos estes elementos estão ‘decorados’ com elementos ligados ao clube - possuem, por exemplo, a imagem da mascote do Sp. Braga - e têm como objetivo deixar as crianças mais tranquilas em relação aos cuidados que lhes estão a ser prestados. Para além disso, os capitães Matheus, Tiago Sá, Castro e Ricardo Horta, bem como o presidente António Salvador, visitaram o hospital e conviveram de perto com algumas das crianças internadas nesta quarta-feira.O líder dos minhotos, de resto, foi taxativo quanto à importância desta parceria. "Esta é mais uma demonstração da ligação estreita que há entre o Sp. Braga e o Hospital de Braga. Esta é uma ação que enche o nosso coração de alegria e de emoção, já que contribuímos para o alívio de todo o processo de internamento das crianças. Temos uma forte responsabilidade social", vincou António Salvador.Por seu lado, João Porfírio Oliveira, presidente do conselho de administração do Hospital de Braga, e Almerinda Barroso Pereira, diretora do serviço de pediatria, deixaram palavras de agradecimento ao clube, tendo a responsável pela ala pediátrica revelado mesmo que a primeira conversa com António Salvador no sentido de levar este projeto avante surgiram em 2019.