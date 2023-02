Sp. Braga ofereceu 10 milhões por um avançado... mas não teve sucesso

O Sp. Braga tentou, sobre o fecho do mercado, comprar Marin Ljubicic, um ponta-de-lança croata de 20 anos que representa o LASK Linz, no entanto a proposta bateu na trave face às exigências do clube da Áustria.Este jogador era desejado pelos responsáveis arsenalistas para ocupar a vaga de Vitinha, vendido ao Marselha por 32 milhões de euros. Ora, segundo apurámos, o Sp. Braga chegou a oferecer 10 milhões de euros para assegurar o jovem Ljubicic, mas o LASK Linz não aceitou, acreditando que pode vender o jogador em futuras janelas de mercado por uma quantia bem maior.Ljubicic tem 12 golos em 16 jogos pelo LASK Linz esta temporada, a primeira ao serviço dos austríacos. Anteriormente estava no Hajduk Split, da Croácia, onde concluiu a formação e iniciou a carreira sénior, com 8 golos em 36 jogos pela equipa de Split na época passada.