Sp. Braga oficializa saída de Iuri Medeiros: conheça todos os valores do negócio

O Sp. Braga oficializou esta sexta-feira o acordo com o Al Nasr (Dubai) para a cedência a título definitivo de Iuri Medeiros, por 3 milhões de euros, um negócio já avançado por Record . "O mecanismo de solidariedade devido a terceiros clubes acresce ao valor referido e é da responsabilidade do Al Nasr", esclarecem os minhotos no comunicado publicado no seu site oficial.Aos 28 anos, Iuri Medeiros vai para a quarta aventura no estrangeiro, depois de já ter representado os italianos do Génova, os polacos do Légia Varsóvia e os alemães do Nuremberga, de onde chegou ao Sp. Braga por empréstimo, 2020/21, mas depois os minhotos exerceram a cláusula de opção de compra no valor de 800 mil euros. O jogador natural dos Açores estava há três épocas nos Guerreiros do Minho e ainda tinha vínculo, que foi recentemente renovado, até 2026."O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Al Nasr SC (Dubai) para a cedência a título definitivo do jogador Iuri Medeiros, por 3 milhões de euros. O mecanismo de solidariedade devido a terceiros clubes acresce ao valor referido e é da responsabilidade do Al Nasr SC.Refira-se, ainda, que esta transferência do jogador não implica para o SC Braga qualquer encargo adicional, nomeadamente com serviços de intermediação.O extremo, de 28 anos, termina assim uma ligação contratual com o SC Braga após três temporadas.O SC Braga deseja a Iuri Medeiros as maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da sua carreira".