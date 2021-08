Sp. Braga oficializa saída de Luther Singh e encaixa até 1,4 milhões de euros

O Sp. Braga oficializou a saída de Luther Singh para os dinamarqueses do Copenhaga, num negócio que pode render 1,4 milhões de euros (1,1 M€ no imediato e outros 300 mil euros se os nórdicos conseguirem o apuramento para as competições europeias) e que ainda permite aos guerreiros ficarem com 20% dos direitos económicos do extremo sul-africano.





O mecanismo de solidariedade é suportado pelo emblema dinamarquês. O extremo, de 23 anos, dá um novo rumo à carreira depois de cinco épocas vinculado ao Sp. Braga, com empréstimos a P. Ferreira, Moreirense e Chaves pelo meio.