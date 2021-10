Sp. Braga perdeu mais de 11 mil sócios em 2020/21

Ao longo do relatório e contas divulgado esta quarta-feira pelo Sp. Braga, é feito o balanço do número de associados atuais do clube e nesse ponto é clara a perda em relação ao ano anterior, com o Sp. Braga a ter perdido mais de 11 mil sócios.





Ora, a 30 de junho de 2020 os guerreiros tinham 27.281 associados e, volvido um ano, o registo é de 15.891 sócios, o que equivale a uma perda de 11.390 associados. O Sp. Braga explica a quebra com a conjuntura da Covid-19."Constatou-se um recuo no número de Associados que asseveraram a respetiva intenção de manter a sua condição, facto que não deverá ser dissociado da conjuntura vigente, pautada pela redução do poder de compra das famílias e consequente reafectação de padrões de consumo", lê-se no relatório e contas que será apresentado para a votação dos sócios na assembleia geral deste sábado.O Sp. Braga "encetará esforços no sentido de ver incrementadas as novas adesões, com particular enfoque na recuperação dos Associados que a situação pandémica vivenciada afastou", mas reforça que quando foi elaborado o relatório e contas o número de associados já tinha, entretanto, subido para os 17.121.