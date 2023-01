Sp. Braga perto de fechar Navarro, com Vitinha encaminhado para o Southampton

Vitinha está perto de se mudar para o Southampton e, nesse sentido, o Sp. Braga encontra-se no terreno com o objetivo de garantir os serviços de Fran Navarro. De acordo com as informações recolhidas por Record, a aquisição do espanhol do Gil Vicente poderá concretizar-se por 7 M€, mais uma verba por objetivos.

O negócio ainda não pode ser dado como fechado, uma vez que o emblema de Barcelos, numa situação difícil na tabela classificativa, procura resistir ao assédio pelo seu ponta-de-lança.

No que ao dossiê Vitinha diz respeito, o Southampton já informou os arsenalistas de que irá bater a cláusula de rescisão do avançado, de 30 milhões de euros, pelo que a transferência está nas mãos do jovem português.