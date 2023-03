Sp. Braga pode ser o clube de desenvolvimento de PSG e... Man. United: conheça os planos do grupo QSI

A Qatar Sports Investments (QSI) adquiriu 21,67 por cento das ações do Sp. Braga em outubro passado e a forma de organização conceptual dos arsenalistas poderá estar prestes a mudar em breve. É o que garante o reputado jornalista Duncan Castles, no jornal 'Daily Record'.Os diretores da QSI, onde se inclui o português Antero Henrique, pretendem que o atual terceiro classificado da Liga Bwin portuguesa passe a ser um clube de desenvolvimento para o Paris Saint-Germain e... o Manchester United. Sim, a organização encabeçada pelo sheikh Jassim bin Hamad al-Thani pretende adquirir a maioria de ações dos red devils e deter dessa forma, com o aval da UEFA, dois gigantes do futebol europeu que até poderão discutir os mesmos títulos internacionais.A Braga, chegariam talentosos jovens craques da Europa e América do Sul de forma a progredirem rapidamente para, depois, poderem ser transferidos no âmbito desta rede, podendo vir a competir na Premier League ou na Ligue 1 e, sobretudo, na Liga dos Campeões.O Málaga, atualmente na 2ª liga espanhola, está a ser gerido por um administrador judicial, mas pertence a uma empresa subsidiária da família real qatari. Em cima da mesa, está a possibilidade de, em Espanha, ser copiado este modelo do Sp. Braga, voltando a investir forte no Málaga para que o emblema volte à primeira divisão.