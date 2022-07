Sp. Braga pondera parceria com o Paris Saint-Germain

O jornal 'Le Parisien' revelou que o Sp. Braga está prestes a assinar uma parceria com o PSG, com Antero Henrique no comando da operação. A, fonte bracarense admitiu que é efetivamente uma possibilidade em cima da mesa mas que o entendimento ainda não está fechado.De acordo com o jornal francês, a intenção do campeão gaulês é tornar o Sp. Braga uma espécie de clube satélite, onde poderia dar rodagem a alguns dos futebolistas que não têm espaço no Parque dos Príncipes. Mas, segundo a dita fonte, não se tratará de ser um clube satélite, mas sim um projeto que permita a valorização de ativos de parte a parte.Curiosamente, ontem o Sp. Braga anunciou a chegada de dois reforços oriundos do PSG para os sub-23 - Jordan Monteiro e Enzo Tayamoutou, dois luso-franceses de 18 anos -, naquela que pode ser vista como uma amostra do tipo de parceria que estará em cima da mesa.De referir que em 2018 esteve em cima da mesa uma parceira entre o PSG e o Vitória de Guimarães, mas que acabou por não ser concretizada.