Sp. Braga prepara Supertaça: António Salvador no treino e Iuri perto do regresso

O Sp. Braga realiza, por esta altura, o derradeiro treino de preparação do jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, onde enfrentará o Sporting, em Aveiro. Nota para a presença de António Salvador, presidente dos arsenalistas, a acompanhar os trabalhos.



Iuri Medeiros foi visto no relvado, no período de 15 minutos abertos à comunicação social, pelo que está na derradeira fase de recuperação da lesão ligamentar sofrida na época passada. Francisco Moura faz tratamento, pelo que não deverá ir a jogo. David Carmo e Buta também estão lesionados.



O encontro da Supertaça está agendado para amanhã, às 20h45, e terá arbitragem de João Pinheiro.