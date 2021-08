Sp. Braga promove campanha para atrair adeptos ao Estádio Municipal

O Sp. Braga promoveu uma campanha que será válida até ao próximo dia 31 de dezembro e que visa registar uma considerável adesão do público aos encontros oficiais que irão realizar-se no Estádio Municipal de Braga.





De acordo com nota divulgada pelo clube, os sócios detentores de lugar anual em 2019/20 com quotas em dia, que corresponde ao mês anterior àquele em que se realiza o jogo em causa, terão direito a entrada gratuita nos cinco primeiros jogos da Liga Bwin na Pedreira. E não são jogos quaisquer, pois incluem a receção ao Sporting, o sempre aliciante dérbi com o Vitória e ainda as receções ao Tondela, Boavista e Portimonense.Os sócios sem lugar anual de 2019/20, mas com a quota de julho deste ano paga, podem entrar de forma gratuita nos dois primeiros jogos da Liga no Municipal de Braga, frente ao Sporting e V. Guimarães. Nestes dois casos mencionados, é necessário o levantamento do bilhete.O Sp. Braga avisa, a este propósito, que não renovará ou venderá lugares anuais até que a DGS tome uma decisão final quando à abertura total das bancadas, já que nesta fase é permitido apenas 33% da lotação.Os guerreiros informam ainda que quem tiver quotas em atraso pode regularizá-las, tendo um desconto direto de 40% do valor em dívida até à quota de junho desde ano, inclusive, mas já não terão direito a bilhete grátis como nas situações anteriormente descritas.A publicação reforça que "só uma simbiose perfeita entre todos (dentro e fora de campo) poderá catapultar o Sp. Braga para patamares de exigência ao nível dos seus mais diretos competidores".