Sp. Braga propõe novo modelo de campeonato: três fases e mais jogos entre equipas do top-4 na mira

O Sp. Braga vai propor à Liga várias alterações ao modelo competitivo, mudanças essas que o 'Jornal de Notícias' avança este sábado.A proposta do emblema liderado por António Salvador passa por dividir o campeonato em: a, com as 18 equipas, num modelo semelhante ao de hoje em dia - todos contra todos - mas apenas a uma volta; na, e com base na classificação, a tabela é dividida em duas - uma com os 8 primeiros, outra com os restantes 10. Os 8 primeiros jogarão uns contra os outros (uma volta) e, terminada esta fase, o grupo seria novamente dividido numafase: os quatro primeiros lutariam pelo título e jogavam entre si duas vezes (casa e fora): os outros quatro lutariam pelas restantes vagas europeias.Os 10 últimos classificados da 1.ª fase que transitam para a segunda jogam uns contra os outros, a duas mãos. No entanto, a despromoção mantém-se como atualmente: os últimos dois descem à 2.ª Liga e o antepenúltimo disputa o playoff com o 3.º classificado da 2.ª Liga.