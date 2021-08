Sp. Braga próximo de garantir Chiquinho junto do Benfica

Chiquinho está perto de se tornar jogador do Sp. Braga. O criativo do Benfica é um alvo desejado pelos arsenalistas e as negociações estão a encaminhar-se no sentido de ficarem fechadas.





A possibilidade de o dossiê chegar a bom porto é alta, pelo que o jogador, de 26 anos, pode passar a afigurar-se como mais uma opção para Carlos Carvalhal atacar a temporada.