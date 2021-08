Sp. Braga quer contratar extremo do Barcelona

O Sp. Braga está interessado na contratação de Álex Collado ao Barcelona, avança o jornal 'Mundo Deportivo'. A equipa bracarense pretende que o extremo chegue por empréstimo com opção de compra.





O jogador de 22 anos não tem tido muitas oportunidades para jogar pelo Barcelona, tendo ficado de fora da convocatória de Ronald Koeman nas duas primeiras jornadas da LaLiga. Contudo, Collado pretende continuar no clube catalão e caso tenha de ser emprestado, o jogador dá prioridade a uma equipa que esteja a disputar a Liga dos Campeões.O 'Mundo Deportivo' avança ainda que o extremo tinha negócio praticamente fechado com o campeão belga, o Club Brugge, mas que acabou por recuar no último minuto devido à exigência do clube de ter opção de compra. Desta forma, o jogador não parecerá muito interessado na proposta da equipa bracarense que também pretende ter a cláusula de preferência na sua contratação a título definitivo.Na temporada passada, o Sp. Braga já tinha contratado Abel Ruiz ao clube catalão, após a venda de Francisco Trincão.