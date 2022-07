Sp. Braga quer um extremo e pode avançar para Diego Lainez

Diego Lainez está no radar do Sp. Braga desde meados de junho, conformedeu conta em devido tempo. O extremo mexicano de 22 anos, dos quadros do Betis, continua na lista de potenciais alvos desejados pelos minhotos, podendo haver desenvolvimentos muito em breve.No entanto, ainda há questões que atrasam a resolução do processo, não só devido à existência de vários outros clubes espanhóis, e não só, interessados nos serviços do jogador, como também os elevados encargos salariais associados a Diego Lainez.Tal como sucedeu com Víctor Gómez e Niakaté, reforços de verão dos guerreiros, um empréstimo com possível opção de compra é uma solução que está em cima da mesa.Segundo apurou o nosso jornal, a SAD bracarense pretende dotar o plantel de Artur Jorge com mais um extremo, independentemente de Ricardo Horta sair ou não.