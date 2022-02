Sp. Braga reage às buscas e fala em "denúncias sem fundamento nem qualquer tipo de credibilidade"

O Sp. Braga emitiu há instantes um comunicado onde confirma a realização de buscas ao Estádio Municipal de Braga esta terça-feira, com base numa "denúncia anónima". Os minhotos consideram que "estas denúncias não têm fundamento nem qualquer tipo de credibilidade" e colaboraram na prestação de "toda a documentação e informação necessária".O Sp. Braga reforça ainda que "nem clube, nem SAD nem qualquer um dos seus responsáveis foram constituídos arguidos" no âmbito desta operação."O SC Braga confirma que recebeu nesta terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, elementos da Polícia Judiciária (PJ), os quais solicitaram acesso a documentação no âmbito de uma denúncia anónima.Apesar de entender, de forma veemente, que estas denúncias não têm fundamento nem qualquer tipo de credibilidade, o SC Braga prestou toda a informação requerida, conforme a postura altamente colaborante que sempre teve perante as autoridades.O SC Braga e os seus responsáveis estarão sempre disponíveis para ceder toda a documentação e informação necessária, cientes de que a mesma é perentória quanto ao detalhe de cada operação realizada.Refira-se que, no âmbito destas diligências, nem Clube, nem SAD nem qualquer um dos seus responsáveis foram constituídos arguidos."