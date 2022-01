Sp. Braga reage às suspeitas reiterando comunicado de novembro de 2020

O Sp. Braga reage à notícia de hoje do semanário 'Expresso' , sobre suspeitas do Fisco de que os guerreiros terão facilitado a vitória do Benfica num jogo de 2010 e ainda a investigação à empresa Britalar que construiu o centro de estágios do Seixal, remetendo para um comunicado divulgado em novembro de 2020.Referindo que a Britalar era "detida, à data, por António Salvador", a nota então publicada referia o seguinte: "O acordo entre o Benfica e a empresa Britalar - no âmbito da construção do Centro de Estágio do Seixal -, está datado de dezembro de 2010 e foi homologado em tribunal".As suspeitas quanto ao jogo com o Benfica tiveram por base uma denúncia anónima. "É de lamentar que se continue a dar voz a denúncias falsas, que mais não são do que contos fantasiosos com argumentos hollywoodescos", lia-se.