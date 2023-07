Sp. Braga recebe Nice na apresentação aos sócios e adeptos

O Sp. Braga vai realizar o seu jogo de apresentação aos sócios e adeptos para a temporada 2023/24 diante do Nice, no dia 29 de julho, informou esta quarta-feira o clube minhoto.

A partida com o nono classificado da última edição do campeonato francês tem início marcado para as 19h00 de 29 de julho (um sábado) e integra-se no programa do Sp. Braga Day, com várias atividades ao longo do dia, este ano a terem lugar junto à Pedreira.

Segundo nota do clube bracarense, o primeiro jogo de preparação da pré-época será a 12 de julho (17h00), com o Torreense, da Liga Sabseg, que terá lugar no Complexo Desportivo de Fão e será aberto ao público.

Três dias depois, na cidade desportiva do Sp. Braga, e à porta fechada, a equipa orientada por Artur Jorge defrontará o Boavista (10h00).

Os minhotos partem depois para um estágio no Algarve (18 a 27 de julho) durante o qual realizarão três jogos, a anunciar em breve.