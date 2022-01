Sp. Braga reforça críticas à arbitragem: «Gritante dualidade de critérios é evidente»

O Sp. Braga recorreu à newsletter semanal para reforçar as críticas à arbitragem na Liga Bwin. Os minhotos dizem ser "evidente em demasiadas ocasiões" aquilo que consideram ser uma "gritante dualidade de critérios", apelando por isso a uma "uniformização dos critérios de arbitragem, de modo a devolver igualdade à competição"."A gritante dualidade de critérios no futebol português é evidente em demasiadas ocasiões, com declarado prejuízo para os clubes que, pelas mais diversas razões, produzem menor ruído mediático. É por isso essencial que haja uma uniformização dos critérios de arbitragem, de modo a devolver igualdade à competição. Sem esta premissa basilar qualquer campeonato estará, indubitavelmente, condenado à partida", refere a publicação do clube.Uma posição que reforça as críticas lançadas no último domingo através da conta de Twitter do diretor de comunicação do clube , Alexandre Carvalho, não apenas dirigidas ao árbitro do jogo com o Famalicão, Fábio Melo, mas particularmente às avaliações distintas em três lances que os arsenalistas dizem ser idênticos: um no jogo do Sporting, outro no do Benfica, sancionados com cartão amarelo, e o lance que levou à expulsão direta de Bruno Rodrigues no Sp. Braga-Famalicão.