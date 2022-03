Sp. Braga "refuta" e diz-se "supreendido" com acusações de racismo por parte de Lincoln

O Sp. Braga emitiu esta terça-feira um comunicado em que "refuta liminarmente" as "acusações de racismo por parte por parte do Santa Clara e do atleta Lincoln". O clube minhoto, que se orgulha de ser "inclusivo", diz ter ficado surpreendido com a acusação, uma vez que em Braga nenhum elemento afeto ao Santa Clara referiu tais acontecimentos."O SC Braga foi hoje surpreendido pelas acusações de racismo por parte do Santa Clara e do atleta Lincoln, no momento da substituição do jogador (90’+2), aquando do encontro entre os dois clubes, realizado ontem no Estádio Municipal de Braga. Surpreendido não apenas pelo teor e gravidade das acusações – as quais refuta liminarmente -, mas também pelo facto de, nem durante nem depois do jogo, nenhum elemento afeto ao Santa Clara ter referido tais acontecimentos, de forma formal ou informal.O SC Braga orgulha-se de ser um clube inclusivo, de forte cariz social e solidário e que, ao longo dos seus mais de 100 anos de história, lutou arduamente contra todo e qualquer tipo de intolerância racial ou discriminação social."