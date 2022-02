Sp. Braga registou a melhor casa da época na receção ao P. Ferreira

O Sp. Braga-P. Ferreira foi acompanhado in loco por 7.604 espectadores. Um jogo realizado às 15h30 deste sábado, sendo que o bom tempo, o horário e as iniciativas promovidas pelo clube (num dia em que outras equipas também estiveram em competição) contribuíram para a afluência do público, que proporcionou um bom ambiente na Pedreira.Foi mesmo a melhor casa da temporada, em jogos do campeonato, com este registo a superar a marca da receção ao V. Guimarães (7.590), Boavista (7.058) e Sporting (7.009).Eis a lista das assistências do Sp. Braga nos jogos desta temporada no campeonato, por ordem cronológica, sendo certo que nos primeiros encontros ainda havia restrições na lotação dos estádios, por força da pandemia.Sp. Braga-Sporting: 7.009 espectadores;Sp. Braga-V. Guimarães: 7.590;Sp. Braga-Tondela: 5.164;Sp. Braga-Boavista: 7.058;Sp. Braga-Portimonense: 6.393;Sp. Braga-Vizela: 5.681;Sp. Braga-Estoril: 3.416;Sp. Braga-Belenenses SAD: 3.477;Sp. Braga-Famalicão: 4.487;Sp. Braga-Marítimo: 5.008;Sp. Braga-Moreirense: 5.621;Sp. Braga-P. Ferreira: 7.604;Até ao fim do campeonato, o Sp. Braga vai receber ainda o Santa Clara (24.ª jornada), Gil Vicente (26.ª), Benfica (28.ª), FC Porto (31.ª) e Arouca (33.ª).