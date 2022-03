Sp. Braga renova com prodígio Miguel Falé até 2027

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga anunciou a renovação de Miguel Falé até junho de 2027. O avançado português tem apenas 18 anos e estreou-se esta temporada na equipa comandada por Carlos Carvalhal.Falé é formado nos minhotos e conta já sete jogos oficiais pela equipa principal arsenalista.sabe que a cláusula de rescisão do jovem futebolista está cifrada em 30 milhões de euros.Nas seleções nacionais portuguesas, Falé, natural de Évora, conta com aparições no sub-16 e sub-18.