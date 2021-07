Sp. Braga renova com Rodrigo Gomes até 2026

O Sp. Braga acaba de anunciar a renovação do contrato de Rodrigo Gomes, jovem extremo de 18 anos e que fica agora ligado ao clube até 2026. O extremo já teve a oportunidade de se estrear pela equipa principal na época passada, acumulando 6 jogos e é visto pelos minhotos como "uma das apostas para o presente e futuro do clube arsenalista e é uma das pérolas que ganhou forma na cidade desportiva".





Rodrigo Gomes tinha contrato com o Sp. Braga até 2022 e a renovação do seu vínculo por mais quatro anos, além do natural aumento salarial, implicou também uma subida significativa no valor da cláusula de rescisão. Segundoapurou, a cláusula rescisória era de 20 milhões e passa agora a ser de 35 milhões de euros!Natural de Vila Verde, Rodrigo Gomes está ligado ao Sp. Braga desde a época 2014/15 e soma 19 internacionalizações e cinco golos pelas seleções jovens de Portugal.