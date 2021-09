Sp. Braga renova contratos de dois jogadores dos sub-23

O Sp. Braga anunciou ter renovado contrato com dois jogadores da equipa sub-23. Os médios Telmo Neves e Lucas Sousa prolongaram a ligação com o emblema minhoto até 2023.





"Estou muito feliz por ter renovado o meu contrato com este enorme clube, agora é continuar a trabalhar arduamente para estar à altura das exigências propostas. Os meus objetivos passam por somar o máximo de minutos possíveis e fazer uma boa época, depois posteriormente no futuro, chegar à equipa principal", apontou Telmo Neves, em declarações aos meios do clube."É um sentimento de grande orgulho poder estender o meu vínculo com esta enorme instituição. A renovação traz uma responsabilidade acrescida mas quero corresponder às expetativas. Maximizar o meu crescimento como atleta e pessoa e chegar à equipa principal. Prometo muito trabalho e desejo vestir esta histórica camisola por muitos anos", referiu Lucas Sousa.Ambos os jogadores foram suplentes não utilizados na primeira jornada da Liga Revelação, onde o Sp. Braga venceu o Vizela por 3-1.