Sp. Braga ruma à Bélgica com quatro novidades nos convocados

O Sp. Braga está de partida esta manhã para a Bélgica, onde amanhã irá defrontar o Saint-Gilloise na quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.A comitiva inclui 24 jogadores, entre eles Al Musrati, que tinha falhado as últimas duas partidas, diante do Saint-Gilloise e Chaves, devido a problemas físicos. Al Musrati, recorde-se, renovou ontem até 2026.Também Iuri Medeiros segue viagem para a Bélgica, ele que falhou o jogo com o Chaves também por mazelas físicas. Matheus e Fabiano também regressam, após terem cumprido castigo na última jornada da Liga Bwin.A comitiva, liderada por António Salvador, parte em voo charter rumo a Bruxelas e mais logo à tarde Artur Jorge e um jogador farão a antevisão ao jogo, no Estádio Den Dreef, em Leuven, casa emprestada ao Saint-Gilloise.Matheus, Tiago Sá e Bernardo: Fabiano, Dinis Pinto, Niakaté, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, Tormena, Víctor Gómez e Sequeira: Castro, Gorby, Al Musrati, Racic e André Horta: Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Diego Lainez, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Vitinha e Banza