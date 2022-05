Sp. Braga segura jovem lateral-direito com contrato até 2025

O Sp. Braga anunciou a renovação do contrato de André Ferreira, lateral-direito de 19 anos, até junho de 2025. Trata-se de um talento da formação arsenalista, que foi presença constante no onze da equipa sub-23 ao longo desta temporada, tendo cumprido 22 jogos e um outro pela equipa B. Parte para a sétima época nos quadros do Sp. Braga."Foi uma época de muita aprendizagem. Ter um treinador [Custódio] que já passou por grandes palcos, inclusive seleção nacional, ajuda-nos muito nesse processo de evolução. Sendo um dos capitães da equipa tentei ajudar sempre os meus companheiros", disse, aos canais do clube."Um dos meus objetivos a curto prazo é a integração no plantel da equipa principal. Sei que é uma coisa que não surge de um dia para o outro e que requer muito trabalho. Quando houver essa chamada eu vou estar preparado", acrescentou.André Ferreira chegou mesmo a ser chamado por Carlos Carvalhal para o jogo da equipa principal frente ao FC Porto, a 25 de abril passado, mas não chegou a saltar do banco nessa partida que os guerreiros venceram por 1-0."Todos os jovens da Cidade Desportiva anseiam por essa estreia na equipa principal. Quando regressamos ao nosso escalão após sermos convocados para a equipa principal, somos recebidos carinhosamente por todos. Tentamos transmitir aos nossos colegas o que aprendemos com os mais velhos", contou André Ferreira.