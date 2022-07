Sp. Braga segura jovens Gustavo Barge e Pedro Rocha com contrato profissional

O Sp. Braga anunciou ter selado um contrato profissional tanto com Gustavo Barge como com Pedro Rocha, dois jovens de 18 anos que na época passada integraram o plantel sub-19 dos guerreiros e que ascenderam agora aos sub-23. O acordo de ambos é válido até 2024."Tenho tido uma evolução muito boa. Cheguei ao clube muito novo, passei por todos os escalões e agora espero continuar a subir patamares", começou por dizer o médio Gustavo Barge, aos canais do clube. "Esta época gostaria de somar muitos minutos e ajudar a equipa a atingir os seus objetivos. Espero que seja uma época de muito sucesso, quer individualmente, quer coletivamente", acrescentou."Sinto-me muito feliz, é um orgulho", apontou o avançado Pedro Rocha. "Sentimos a confiança do clube no nosso trabalho e isso só nos dá mais motivação para continuar a trabalhar. Objetivo passa por ajudar a equipa de todas as formas possíveis, dentro e fora do campo. Quero somar muitos minutos. Vamos entrar em todos os jogos para vencer pois esse é o lema do Sp. Braga", anotou ainda.