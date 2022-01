Sp. Braga segura mais uma pérola com contrato até 2024

O Sp. Braga continua a trabalhar com o objetivo de segurar os ativos mais jovens e, neste sentido, chegou a acordo com Luís Asué para a renovação do contrato que ligava as partes.O novo vínculo é válido até 2024, com a cláusula do avançado a cifrar-se agora nos 20 milhões de euros.Em declarações aos meios oficiais dos minhotos, Asué revelou-se muito feliz com esta renovação. "Esta renovação é um passe muito importante na minha carreira. Significa muito para mim. É um sinal de confiança do clube. Demonstra que estou a fazer bem as coisas e que acreditam em mim. Os meus objetivos passam por dar sempre o meu máximo, por chegar à equipa A e estar presente na seleção", referiu.Ao serviço dos sub-23, esta temporada, Asué apontou cinco golos em novo jogos. Agora, vai rumar à CAN, onde irá representar a Guiné-Equatorial.