Sp. Braga sugeriu que TAD arbitrasse jogos e foi multado em quase 11 mil euros

O Conselho de Disciplina da FPF puniu o Sp. Braga em 10.710 euros, como desfecho de um processo disciplinar ainda referente à temporada passada. Em causa, segundo o comunicado do CD, estão declarações emitidas na newsletter semanal do clube, sendo que os artigos do regulamento disciplinar mencionados no processo apontam para "lesão da honra e reputação dos órgãos da estrutura desportiva e seus membros".





Segundo apurou, em causa está uma newsletter publicada a 6 de abril passado, onde o emblema arsenalista sugeriu queda reta final da temporada passada."Talvez não fosse mal pensado contratar alguns elementos do TAD para arbitrarem as derradeiras jornadas do nosso campeonato. A julgar pela disparidade de critérios apresentados de jogo para jogo (ou de cor de camisola para cor de camisola), não seria, certamente, prejudicial acrescentar um pouco de justiça à Liga", lia-se, na altura. Essa referência minhota ao TAD deveu-se ao facto de, logo antes, este órgão ter absolvido o clube da interdição de dois jogos do Estádio Municipal de Braga.Recorde-se que, no início deste mês, o Sp. Braga já tinha sido multado em 13.210 euros pelo CD da FPF devido a críticas à arbitragem, igualmente através da newsletter semanal.