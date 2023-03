Sp. Braga terá três jogadores a cumprir o Ramadão: «Já temos um plano definido»

Começa amanhã à noite o Ramadão, período de um mês em que os muçulmanos cumprem jejum desde o nascer ao pôr do sol. Se nos últimos anos, a situação de Al Musrati permitiu ao Sp. Braga aprender a lidar com este tipo de situação, agora os minhotos deparam-se com o mesmo contexto, mas em dose tripla. É que além do médio líbio, também os centrais Serdar Saatçi e Niakaté praticam este ritual islâmico.Mas o treinador Artur Jorge confirma que tudo está pronto na Pedreira e espera que o impacto deste jejum possa ser minimizado. "Tenho três jogadores a fazer Ramadão. Temos um plano definido já, tivemos cuidados, temos equipas que nos suportam, ciências diferentes que nos acompanham e ajudam o nosso trabalho. Já nos reunimos nesse sentido, para percebermos como podemos minimizar o impacto deste mês de Ramadão nos três jogadores", afirmou o técnico do Sp. Braga, à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), que decorre em Viana do Castelo.