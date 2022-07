Sp. Braga vai competir pela primeira vez na Premier League International Cup

O Sp. Braga vai competir pela primeira vez na Premier League Internacional Cup, em 2022/23, naquela que será a sexta edição da prova. O convite acaba por surgir como consequência do bom trabalho que os arsenalistas têm desenvolvido também na formação.O FC Porto, que já venceu as edições de 2016/17 e 2017/18 da prova, tendo sido finalista vencido na de estreia, em 2014/15, é o outro convidado português a participar nesta competição que esteve dois anos suspensa, devido à pandemia da Covid-19.O Sp. Braga anunciou ainda, esta segunda-feira, que vai medir forças na fase de grupos com o Crystal Palace, Everton, Liverpool e Stoke City. Como é habitual, todos os jogos serão disputados em Inglaterra. Segundo nos foi possível apurar, o Sp. Braga entrará em cena com a sua equipa B, liderada por Custódio Castro.Neste regresso da Premier League Internacional Cup, a competição será destinada a jogadores sub-21 e não a sub-23, como acontecia anteriormente. De qualquer forma, as equipas participantes estão autorizadas a utilizar, em cada partida, cinco jogadores de campo e um guarda-redes acima da idade.A Premier League Internacional Cup é composta por três grupos de oito clubes, quatro ingleses e quatro do resto da Europa. Cada clube fará quatro partidas, tendo ficado definido que, nesta fase inicial, não haverá jogos entre as equipas inglesas nem entre equipas internacionais. Os dois primeiros classificados dos três grupos, mais os dois melhores terceiros qualificam-se para os quartos de final, sendo que a fase a eliminar já não terá a referida limitação e será decidida em apenas um jogo.Além de Sp. Braga e FC Porto, vão também disputar a prova o Arsenal, Blackburn Rovers, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Everton, Fulham, Leicester, Liverpool, Manchester United, Stoke City, West Ham, Wolverhampton (Inglaterra), Sparta Praga (República Checa), Monaco, Paris Saint-Germain (França), Celtic (Escócia), Feyenoord, PSV Eindhoven (Holanda), Dinamo Zagreb (Croácia), Hertha Berlim, Wolfsburg (Alemanha) e Valencia (Espanha).